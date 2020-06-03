日籍綜藝咖風田與家具業千金Kimme同居戀情曝光，兩人鏡頭前互動親暱顯見正打得火熱，雖然Kimme曾與多位男星出遊聚會，但目前選擇情定日本郎，不知風田是如何擄獲佳人芳心，但林志玲、歐陽靖、曹蘭等女星下嫁日本人，至今婚姻生活仍如膠似漆。

曾被稱為「黃金剩女」的林志玲，去年宣布閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA轟動一時，婚後放浪兄弟全體成員還特別來台參加除夕特別節目，當作給AKIRA的賀禮，也因為娶了志玲姊姊，AKIRA受封台灣「國民姊夫」，讓他得知後笑得合不攏嘴。

個性十足、資深女星譚艾珍的女兒歐陽靖，於今年白色情人節在個人網站宣布嫁給交往5年的日籍攝影師RK，且已懷孕5個月，婚後不時在粉絲專頁分享另一半的作品或生活趣事，捧著孕度入鏡的歐陽靖，看來非常滿足新婚人妻跟未來人母的身分。

曾在台灣綜藝圈備受矚目的主持人曹蘭，因赴日本出外景認識片岡先生，進而放下事業赴日交往20年，直到5年前祕婚，夫妻倆如今選擇在台東都蘭買房，過著閒雲野鶴、種菜看美景的日子，偶爾接代言活動賺外快，生活過得恬淡有滋味。

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(中時電子報)