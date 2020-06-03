小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】每人負債破百萬 新冠世代最慘

因應新冠疫情衝擊，政府投入1.05兆進行紓困振興，將導致我國負債壓力攀升，公共債務未償餘額占GDP比例，在連7降後首度回升，加計中央與地方潛藏債務，平均每位國人負債金額將突破百萬大關、高達118.9萬元，這也意味這波新冠疫情下的2、30歲年輕世代，將面臨可怕的薪資漲不動，還要背負政府高額債務負擔，成為「下流世代」、青貧族！

【2】10大癌症 大腸癌連12年居冠

國民健康署昨日公布2017年最新國內癌症登記報告，國內癌症時鐘較前一年快轉16秒，每4分42秒就有1人確診罹癌，新發癌症人數為11萬1684人，較前一年增加5852人，其中大腸癌連12年蟬聯癌症第一名，值得注意的是，女性乳癌及大腸癌發生人數及發生率均較增加，所幸以初期發現者居多，國健署認為與近年推動篩檢有關。

【3】陸美第一階段貿易協議 恐夭折

大陸歐盟商會主席武特克（Joerg Wuttke）昨表示，陸美第一階段貿易協議幾乎確定已壽終正寢。外電報導，由於北京和華盛頓在香港問題的對立，大陸中糧集團已暫停購買包括大豆在內的美國農產品。

【4】王識賢活在當下 不輕言退休

52歲的王識賢影視歌三棲，入行超過30年，近來在Netflix《誰是被害者》演活火爆刑警趙承寬，再度讓觀眾見識歌王的好演技。他接受專訪時坦言，該劇幾段主角故事中，他對丁寧飾演的過氣歌手蘇可芸特別有感觸，「雖然我戲裡是刑警趙承寬，但戲外我是王識賢，我也是個歌手，看到她的境遇，我也會心想，會不會哪天我也成為別人口中的『過氣歌手』？」現階段的他，腦袋裡還沒有「退休」這2個字，「因為我實在很愛演戲、唱歌，要我放棄很難」。

【5】勞保潛藏負債9.1兆 全民扛

勞保破產危機岌岌可危，以勞保局最近一次公布的普通事故精算報告顯示，未提存精算負債達9兆1103億元，相較目前僅有7000多億的勞保基金規模而言，已提存的基金比率甚低，但目前勞保條例遲遲未修法，若依行政院院長蘇貞昌日前表示，「勞保年金政府負最終支付責任」。最後這些負債將由全民負擔。

(中時電子報)