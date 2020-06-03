行政院宣布七月十五日啟動經濟振興方案，振興券將有紙本、電子支付、電子票證和信用卡等形式，以一千元換取三千元，沒有排富和年齡限制，實體通路、交通運輸都可使用；對於拿不出一千元的弱勢族群則另有優惠，但具體方案仍未定案。

振興券前身是「酷碰券」，從二月開始規畫，輿論卻認為「酷碰券」刺激經濟效果只是杯水車薪。現在國內疫情趨緩，商家「久旱未逢甘霖」，早已天怒人怨，振興券一路走來曲折多變，卻還要拖延到七月中才能上路，但細節不知是否還會變化？決策者眼中只有政治，沒有人民，令人感慨萬千。

振興券預算從最初一百一十一億元，提高到三百億元，目前又變成四百億元，可說是完全沒有明確目標，乃至一變再變。拖到現在，多數商家都已經受不了，紛紛推出自行規畫的「折價券」，看來比振興券更方便使用，實在相當諷刺。

此外，為了擴大「乘數效果」，要求民眾花一千元現金，購買三千元票券，雖符合經濟學理，但連綠營立委都批評，前朝「消費券」固然可以修改，但不宜改成要民眾「拿錢買券」，這是「從台北看天下」，不解人情世故、不知民間疾苦。

當前，台灣四月失業人口達四十八． 一萬，失業率攀升至四．○三％，創下七年來同月新高；放無薪假者已超過二．一萬人，比二○○八年金融海嘯時還慘。這些失業和放無薪假者，多為庶民百姓，收入下降幅度最高，其實才是最需要紓困的受害者。

目前規畫的振興券，有個看似細微卻嚴重的問題。根據媒體報導，振興券面額分為一千元、五百元和一百元，而且不可找零。由於一千元和五百元券的價值總和可能超過二千元，促使消費者直接到大賣場進行單次大額消費，極有限的部分才會到夜市或微型商店消費，讓最需要振興的眾多小商家難以受惠，反倒是實力雄厚的企業受惠較大，無法迅速改善失業情況。

此外，若全台灣二千三百萬人，每人拿一千元、總額二百三十億元購得面額六百九十億元的振興券，就算六百九十億元全部反映在經濟生產上，以去年國民生產十八．八九兆元來看，也不過是其中的○．三七％，卻鬧得如此沸沸揚揚、勞師動眾。

既然振興券尚未完全定案，我們強烈建議應停發振興券，將四百多億元預算全數用來提高對失業和無薪假勞工的補貼，才能更有效地穩定社會、安定人心。

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(中時電子報)