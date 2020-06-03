新冠肺炎疫情方興未艾，對全球經濟衝擊劇烈，許多國家疫情仍然嚴峻，台灣相較之下還算是穩定。五二○總統蔡英文就職連任，如何帶領台灣經濟走出「後疫情時代」的陰霾，工商業界都在密切關注。

回顧蔡英文的第一任期，台灣經濟成長率開低走高，二○一九年主計處數據顯示，台灣經濟成長率躍升為亞洲四小龍之冠，蔡政府看似交出亮麗的經濟成績單，很多民眾卻抱怨完全無感，因為貧富差距問題還橫在那兒，台灣長期低薪的問題更是無解。年輕人看著經濟數據，望著自己的低薪及買不起的房子，情何以堪？

進一步探究政府亮麗經濟數據的背後，其實相當程度與美中貿易戰的外部因素、推升台灣經濟成長率有關，美中貿易戰愈演愈烈，讓部分台商撤離大陸，轉而遷廠回台灣或到東南亞。然而，台商雖回流台灣，是否會被迫放棄大陸市場呢？在後疫情時代，台灣未來面對的究竟是危機，抑或是轉機？很多人心中都有疑問。

平心而論，台灣民間游資相當充足，人力資源不論是量、質都不差，但國內經濟表現，卻始終讓多數民眾無感，我曾多次提到低薪的癥結，乃在於政府長期不認真引導游資，讓游資只能在股市和房地產市場間亂竄，尤其是公共投資的部分，這原本就是政府責無旁貸的責任，投資本身不僅能增加就業機會，又能提升勞工薪資，薪資一旦提高，消費力就會增加，有消費刺激，經濟必定成長，進而步入良性循環。

最近香港問題再度受到全球矚目，也導致中美對峙情勢加劇，大陸經濟先前受到新冠肺炎衝擊，如果美國再對大陸祭出新一波制裁行動，大陸是否會因為面臨經濟內外種種挑戰，走回計畫經濟的老路，現在還很難預料。如果真是這樣，又可能對全球經濟埋下更多變數，會不會出現新的金融危機，令人相當憂慮。

我認為，全球經濟歷經這一波陣痛後，未來發展重心可能轉移到印度及東南亞國家，但這兩地也有各自的問題，能否帶動全球經濟的另一波發展，有待進一步觀察。

面對全球經濟諸多不確定因素，台灣不能只期待國際景氣帶動國內經濟，主動自救是必需的，擴大公共投資就是有效的方法，期待民進黨執政的第二個四年，真的能夠多些經濟、少點政治，讓台灣面對國際不確定因素時，再繳出好的經濟成績單，讓世界刮目相看。

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(中時電子報)