美國對外對內都面臨危機，甚至開始後院著火，全球版圖迎來大變化的機率愈來愈高，台股似乎不受影響，是內需增加，還是暴風雨前的寧靜？

台股上周在高檔震盪，一度收復一一○○○關卡 ，但後續上漲力道不足，也不能全怪國際情勢，包括截稿前近一周，台股上漲力道最多的，都是與振興消費相關的觀光旅遊及部分飯店類股，內需復甦類股先起漲了，對於整個台股來說，短線上是有利的，畢竟台股現在缺的就是一個領頭的話題，後續才來考量是否能引起更多的資金流。

目前全球造成震盪的議題較多，也尚不能稱為全球的後疫情時代，正需群眾重新恢復消費信心與能力的當下，一點疑慮都容易造成大額投資人收手。尤其美國QE印鈔的影響，通膨問題也是美國接下來要面對的問題。中長期來看，這些問題終究還是會浮上檯面，最終影響股票市場，從外資目前在台股相對保守可看出。

上周三大法人在上市類股中一共買超三．二七億元，外資賣超了八十三．六五億元，自營買超五十九．○五億元，投信在上市類股一共買超二十七．八七億元。台股的外資依舊是維持周間賣超較多，這樣的土洋對作，通常代表台股短時間內受益較多的，會是中小型的上市類股，或是上櫃類股，投資朋友選股時要多加考慮這一點。

不過讀者同時也要注意到，目前台股雖然最受益的是觀光、飯店類股，但是在傷筋動骨的疫情影響下，二○二○年Q1的傷害已經造成。目前市場中上漲的類股大都是以期待心態在看待，但是否真的會有報復性反彈的消費行為，就前段所說，投資信心在動蕩下還是容易反轉。建議找體質較好，競爭力較大的企業，話題性單純，有實質的營收增長才是穩定的股價成長基礎。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。可以看到資金持續流入IC設計類股，跟5G在下半年依舊看好有關，六月除權息行情又將出現，若短線震盪，保守的投資朋友可找高殖利率標的。

整體大盤目前還是以月線為防守點，以十大交易人在期貨的留倉部位來說，短線上從空單留倉轉成了少部分的多單留倉，但還看不出向上攻擊的意願，依舊有風雨欲來的感覺存在。讀者還是照自己的資金風險承受能力，調整投資步調，不宜受市場氣氛追高殺低。

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(中時電子報)