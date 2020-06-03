新冠肺炎趨始，欣陸投控(3703)旗下大陸建設董事長張良吉認為，下半年房市景氣將比上半年好，恢復到正常的交易狀態，全球都採取寬鬆的資金政策，某些資金自然會流入房地產。他說，今年公司手中待售成屋約百億元，另外還將推出4筆新案，累計約有280億元的銷售案量。

張良吉說，今年並不知道會有疫情的發生，推案計劃仍是照走，推出4筆新案包括新北市新店央北案「鐫(畫)」3月推出，已售8成，下半年將推出的北市天母案「鐫月」、南京東路五段「馥敦飯店」危老合建案，以及高雄跟日商大和房屋合資的「日航酒店案」。

欣陸投控旗下大陸工程至2019年底，待建工程總值已超過新台幣700億元，相當於3.5年的工程案量，創成立74年來的最高紀錄。土木事業部分，預期台灣政府將持續投入前瞻計畫的鐵道、捷運等基礎工程建設；同時將關注傳統及再生能源等能源系統升級、住宅與飯店市場的需求可望帶來商機。另外，儘管政經情勢及新冠疫情影響香港營造市場，但預期在2020年將會回穩且微幅增長；大陸工程將會更加審慎選擇，優先評估預算已通過專案。

欣達環工的高雄鳳山水資源中心在2019年已全期完工，開始全量供水；臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫已進入施工高峰期，2020年，欣達環工將持續以水務為發展重點，擴展市場規模；在暨有水務基礎上發展廢棄物及生質能市場，並將持續強化統包執行能力與營運效率。

(時報資訊)