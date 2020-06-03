「佛洛伊德之死」引發美國多地示威抗議，由於規模擴大且傳出動亂，引發外界關注金融業對美國曝險狀況。據金管會統計，截至2020年4月底止，我國金融業對美國總曝險金額達8兆2856億元，較去年底增加3809億元，後續將密切關注發展狀況。

美國明尼蘇達州的非裔公民佛洛伊德（George Floyd），5月25日遭白人警察壓頸暴力執法致死，使全美各大城市掀起一波波反警暴示威浪潮。由於抗爭動亂事態擴大，已有至少23州出動國民兵、40個城市實施宵禁。

截至4月底，國銀對美國總曝險金額達1兆4340億元，較去年底增加1379億元、較去年同期增加1705億元。其中，授信總額4511億元，較去年底增加548億元、較去年同期增加1億元。投資總額9829億元，較去年底增加831億元、較去年同期增加1704億元。

銀行局副局長莊琇媛表示，目前國銀在美國紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖4個城市的所有分行與子行員工均安，營運未受影響。其中，洛杉磯因實施宵禁，部分銀行辦公大樓不開放，員工改以居家辦公方式上班，金管會已請駐美分行員工注意自身安全。

保險業方面，截至4月底對美國總曝險金額高達6兆7357億元，較去年底增加2132億元、較去年同期增加2168億元，總鋪險金額高居金融三業之冠。保險局說明，主要由於海外投資美債部位較高所致。

證券期貨業方面，截至4月底對美國總曝險金額為1159億元，較去年底增加298億元、較去年同期增加374億元。證期局說明，因美元為強勢貨幣，採美元計價的資產都會計入曝險，今年曝險增加主要由於美元存款增加所致。

(時報資訊)