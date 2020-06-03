工紙大廠榮成（1909）股東常會通過2019年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.3元，並順利完成6席董事、3席獨董改選。會後董事會訂定7月2日除息，並推選鄭瑛彬續任董事長暨總經理職務。

榮成2019年合併營收登477.15億元次高，年減8.79％，惟毛利率13.73％、營益率3.74％雙創近8年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利5.33億元，年減42.89％，每股盈餘（EPS）0.45元，分創近7年、近10年低點。

榮成表示，在湖北榮成二期第一階段30萬噸產能開出下，2019年整體生產及出貨量均創新高。惟受中美貿易戰衝擊全球經濟成長趨緩、中國大陸禁廢令雙重衝擊，在工紙平均價格下滑、中國大陸生產成本增加下，使整體獲利表現衰退。

台灣方面，榮成受惠彰化二林廠出貨量續增、成本有效控管，去年台灣各廠獲利均呈現成長趨勢。全年個體營收97.33億元，雖年減5.4％，但產品組合優化帶動本業獲利提升，營益率自15.1％提升至16.4％。

中國大陸方面，榮成雖因新產能開出帶動去年生產及出貨量創高，惟受貿易戰及禁廢令雙重影響，產品價格下滑、廢紙成本上升，致使合併營收390.15億元，年減7.24％，營業利益驟降至1.23億元，年減達88.34％，造成中國大陸事業體虧損擴大。

展望今年，由於中國大陸子公司受新冠肺炎疫情衝擊，榮成預期今年集團瓦楞紙箱用紙銷量估持平去年，但廢紙原料可能供給不足，推升瓦楞紙箱產品價格及生產成本同步推升，預期今年營收將較去年小幅成長。

榮成響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」政策、配合台商回流投資台灣帶動市場需求增加，規畫2019～2021年在台投資70億元，於二林廠建置年產能20萬噸的新紙機、並汰舊升級既有紙機，預計年底前將年產能自65萬噸提升至85萬噸。

同時，榮成將按計畫進度完成湖北武漢廠包裝廠投產，以擴大市占率，並汰舊換新紙箱廠設備、進行自動化智能化升級改造。預計兩岸瓦楞紙箱用紙年產能，至年底可望自360萬噸提升到380萬噸。

(時報資訊)