行政院昨召開記者會說明振興方案，行政院長蘇貞昌也拍板將振興券定名為「三倍券」，希望透過「花1000元換3000元振興券」的方式，刺激民眾消費。對此，台北市議員王世堅在節目上表示，行政院的記者會，他看了之後覺得簡直是「嘆為觀止」。

王世堅在政論節目中表示，蘇貞昌的這場記者會，他看了之後只能形容「嘆為觀止」。並指出，蘇上次拉陳時中下水，跟他一起道歉，而這次是要拉唐鳳下水，直批這是詛咒別人死，蘇不該拉唐鳳下水，誰決定誰負責。

王世堅指出，他之前就強調過，希望政府不要再犯馬英九的錯誤，但是蘇貞昌只是把「振興券」名稱改成「三倍券」，跟前總統馬英九把「振興經濟消費券」，也可以簡稱為「振興券」有什麼不一樣？

王世堅批評，現在搞的一個國家裡有兩種貨幣，新台幣跟振興券，根本就是「不食人間煙火，跟社會脫節」，把簡單的事情複雜化，並很疑惑的表示，「到底過去那個謙卑愛民、領袖群倫的蘇貞昌才是真的蘇貞昌，還是今天這個權利傲慢、剛愎自用的才是真的蘇貞昌。」

王世堅說，這只是3000塊，不是好幾萬，不要去跟人民計較這點錢，並批不發現金是因為怕民眾存起來，「生吃嚨無夠，擱想未晒乾」，民眾要怎麼花還是存起來，那是人家的權利。王世堅還拿出12年前的新聞稿，超時空打臉蘇內閣，指出那時候民進黨就表示過要發現金。

王世堅要政院不要浪費這麼多精神跟資源去稿這種小事，應該多關心大事，並狂譙「叫你去發錢，不是去賺錢欸，連發錢也發得驚天地泣鬼神」，並繼續狂批，發錢發的「摧枯拉朽」，這個官僚系統要包起來 ，台灣還有很多大事要處理，不要只拘泥在這個小錢上。

(中時電子報)