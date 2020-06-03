高雄市長韓國瑜罷免案將在本周六(6月6日)進行投票，罷免到底會不會過成為高雄人最關注的政治話題。有網友就分析，罷免案可能會受除天氣以外的三個因素影響，並直言「感覺變數大，不一定會過」。

網友ppp123在批踢踢論壇以「6/6大家真的希望又老又窮的高雄回來嗎？」為題發文，表示「也許韓市長有些地方做的不得人心，但是整體作為都是替高雄好，替高雄打拼未來，不卸責，扎扎實實的做好基本功，把高雄體質從最基礎的開始改善，上一任遇到事情就中央8成(前市長陳菊受訪)，發生氣爆追根究底就是地下管線有問題，還有天坑那麼多，是怎樣的施工品質造成的？」。

原PO重申，「相比之下韓反而替高雄帶來希望，從基礎扎根，吸引人氣觀光，都是韓的強項，高雄市民真的希望6/6又變成那個又老又窮的高雄嗎？」。

有網友留言分析提出可能有三變數影響罷韓結果，他指他非高雄人，但：「最後柯粉會不會挺韓」、「最後有多少人會覺得不差自己一票」、「最後有多少人會覺得有疫情少出門」？他認為這次感覺變數大，不一定會過，希望韓可以去選2022」。

PTT網友留言。(圖/翻攝 批踢踢論壇)

其他網友留言則認為「要投的不論怎樣都會去投，不投的就不會投」、「台灣好，高雄才會好」、「韓國瑜的團隊做得不錯」。

(中時電子報)