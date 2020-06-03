罷免高雄市長韓國瑜投票進入倒數階段，有最新消息傳出，兼任民進黨主席的總統蔡英文今(3日)下午將持中常會，而民進黨也將對罷韓投票一事表態。

根據《自由時報》報導，蔡英文將在今主持的中常會上，黨將對罷韓投票一事做出表態，然而這也將會是蔡英文回任民進黨主席後，首度對罷韓投票做出相關回應。

另外，交通大學學生聯合會日前在臉書提到，這週末適逢畢業典禮與期末考前夕，因此於4日、5日推出陪媽媽專車，限設籍高雄的學生搭乘且免費，鼓勵大家多回家陪家人，但因時間接近6日高雄市長罷免案投票日，遭質疑是罷韓專車。

對此，學生聯合會也於昨(2日)發表聲明提到，經費來源為過往活動收入，非由學校補助與學聯會會費支應，經費使用符合學生自治法規，並非相關人士所言收受特定團體資金，針對議會之學生代表於會議中提及，現金300x50(人)之發放，並無助於提升返鄉誘因，對此，行政部門將重新計劃，改以回程方向客運作為因應。

學生聯合會也強調，從過去至今，議會持續秉持民主透明之精神，透過會議進行各方意見之收集與討論；各項預算案也經由學生代表詳細參閱、質詢方能三讀通過，呼籲相關人士停止有違事實的臆測。

(中時電子報)