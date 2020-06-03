口罩禁令解除後，中衛口罩已出貨至各大販售通路，今五大網購通路也將首波開賣口罩，但開賣時間不同，因此首波開賣最多有5次機會可搶購，各家的販售規定與時間《中時電子報》整理如下。

PChome 24h購物宣布，今天下午起將開賣逾萬片的中衛口罩，其中包含平面口罩，每盒50片300元，有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三色可選，每人限購2盒。另也有酷黑款式的立體口罩，一盒50片699元，每人限購1盒。

momo購物網也宣布，將在今（3日）晚上8時開賣中衛醫用口罩，提供成人平面、成人3D立體2種規格，前者單盒50片裝，售價300元，有櫻花粉、深丹寧、櫻桃紅、酷黑4種顏色選擇；後者則是一盒50片裝，售價699元。

博客來則在臉書宣布，今早11時限量開賣中衛醫療口罩，平面口罩有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三色供選擇，單盒50片300元，每人限購1盒；另也有3D立體酷黑款口罩，每盒50片裝699元，每人限購1盒。

而Yahoo奇摩購物中心今早10時開搶醫療口罩，提供平面口罩，每盒50片300元，有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色可選；立體款口罩僅有黑色可選，50片售價499元，兩款都是每人限購1盒。

東森購物網則將在今午開賣首批中衛成人醫用口罩，一盒50片，售價300元，，共有深丹寧、櫻桃紅2色可選，每人限購2盒。

(中時電子報)