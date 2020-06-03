罷免高雄市長韓國瑜的投票，將於6月6日登場。大高雄里長聯誼會總會長劉啟芳感嘆表示，若罷韓機制一旦開啟先河，台灣的政治惡鬥將陷入無盡輪迴，高雄市長都能輕易被罷掉，縣市議員、里長恐難逃倖免。至於高雄罷韓氛圍如何？劉則認為，罷韓在高雄其實沒那麼熱。

「罷韓」即將投票，韓國瑜陣營第二度聲請停止執行，遭台北高等行政法院駁回後，上月29日提起抗告，但最高行政法院昨仍駁回，全案確定，罷韓投票本月6日確定會進行。據《中評社》報導，劉啟芳認為，只要綠營認真動起來，57.5萬的罷免門檻，其實不是太難，就看罷免投票當天天氣狀況，恐會影響投票率。

劉啟芳也提及，罷韓案不論成敗，都將成一項指標，對後續政治效應與衝擊有深遠影響。他透露，基層說若韓被罷掉，國民黨恐在高雄1、20年爬不起來，但他認為任何政黨只要長期執政，就一定有包袱，更需要有強有力的在野黨監督。他說罷韓在高雄其實沒那麼熱，但很多選民現在都是隱性的，平常鄰里打招呼不會特別聊，但他聽說綠營從上到下都在動。

(中時電子報)