小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】499雙飽退場 恐掀NP潮

5G時代即將到來，五大電信公司繼之前推出5G早鳥資費方案後，規畫5G開台前陸續公布5G資費，加上2年前499雙飽開放全民申辦、不管24個月或30個月合約期，都會陸續在5月底（最晚11月之前）、有高達200萬左右499合約屆滿到期。市場預期，年底前的這半年期間，將牽動國內行動電話市場新一波NP（號碼可攜）潮。

【2】新iPhone拉貨 光學雙雄嘗甜頭

新iPhone啟動首波拉貨潮，供應鏈正在緊急備料中，尤其位於上游的光學廠包括大立光、玉晶光6月已小量生產，7月將正式放量，可望為低迷景氣注入活水。

【3】台股衝破半年線 滿血補漲

台股V型反轉氣勢未歇，指數2日上漲48點，收在11,127點，成功收復半年線。法人指出，大盤創下近3月波段高點，技術面正式收復所有均線，顯示買盤對疫情訊息已有利空鈍化跡象，且資金從漲多的防疫、雲端概念股，轉進基期較低的蘋果、華為供應鏈，類股輪動表態，可望掀起一波補漲行情。

【4】ABC-KY申購逾52萬筆 搶破頭

台股突破半年線、站上11,100點，公開申購盛況空前，昇佳電子（6732）、ABC-KY（6598）上市櫃首次募股（IPO），挾逾四成至1倍的套利空間，市場搶破頭。昇佳電子中籤率僅有0.22％，為去年4月下旬雍智科技（6683）的0.18％之後最低。另外，昇佳電子申購量達32萬筆，2日ABC-KY再以高達52萬筆，創近十年來IPO第三高的水位。

【5】全美暴動危機 我金融曝險逾８兆

美國暴動愈演愈烈，40個城市實施宵禁、23州出動國民兵，金管會緊盯。金管會2日公布，截至2020年4月底，我國金融業對美總曝險達8兆2,856億元，今年來已增加3,809億元，其中國銀曝險1兆4,340億元、保險業曝險6兆7,357億元、證券期貨業曝險為1,159億元，金管會表示，已透過紐辦表達對當地金融業的關心及密切關注。

(中時電子報)