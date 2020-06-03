儘管美國大規模抗議活動持續，投資人預期下半年經濟可望復甦。加上OPEC+有望延長減產的預期，油價飆升，激勵週二能源股走強。

週二美股上漲，漲幅介於0.59至2.18％，美股短期偏多。趁中國618大型購物節來臨前，APPLE調降了最新一代iPhone的中國售價，以利在中國後疫情時期消費逐步復甦時，保持銷售動力，APPLE週二上漲0.46%。陶氏化學上漲5.15%，台積電ADR上漲1.92%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在10,900點）附近，壓力為11,300點至11,400點。

（3）技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為147點附近，壓力為152點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、宅經濟、LED、生技等。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並續創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第一季季報優、5月營收佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技/防疫等。

(時報資訊)