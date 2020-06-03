AIA友邦人壽與花旗銀行宣布深化在台灣的銀行保險通路合作，透過友邦台灣設計的財富傳承保障方案，提供花旗銀行高資產客群保障型的保險規劃，花旗客戶可透過全台分行，規劃高保障功能的保險商品，滿足家庭保障與資產傳承需求。

花旗銀行與友邦台灣早在10多年前即透過電話行銷合作推廣推動保險業務，而今年6月起，更拓展實體分行保險業務，深化雙方業務合作，提供花旗客戶全方位的保險服務。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，雙方除了為花旗銀行的高資產客群提供最適合的保障服務外，也擴大提升AIA友邦人壽在銀行保險通路的銷售管道。兩家集團皆擁有超過百年的歷史，厚實財務能力，強勁的業務成長力道來自對客戶保障需求瞭解。此外，花旗銀行在財富管理領域的卓越表現，以及友邦台灣在保障與財富傳承保險商品的規劃能力，預期這次合作將為花旗銀行客戶帶來更具價值的服務。

有鑒於越來越多高資產客戶透過保險規劃財富配置和資產傳承，雙方合作後，花旗銀行客戶可透過遍布全台的分行據點，規劃AIA友邦人壽結合人壽保障與財富傳承的保險商品。

(時報資訊)