台灣證券交易所受理統一證券申請「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」資格認可，這是今年第2件ETN標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」由台灣指數公司所編製。「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」是以台灣證券交易所上市公司為母體，利用流動性、市值規模等條件篩選合格股票，再以成長價值指標排序後篩選符合評量條件的30檔股票，以表彰長期投資具價值與成長特質成分股組合含現金股利報酬的投資績效。

「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」是以台灣證券交易所上市與證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票為母體，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System(RBICS)產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰台灣5G產業具代表性股票組合投資績效表現。

(時報資訊)