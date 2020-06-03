高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)於2020曜越線上電腦展推出多項新產品，包括：Toughpower PF1白金牌認證電源、採用水道板做為機身的DistroCase 350P中直立式強化玻璃水道板機殼，新產品分別於6月及第2季開始發售，希望能為未來業績增添動能。

曜越表示，Toughpower PF1白金牌認證電源共有650W/750W/850W三種瓦數，Toughpower PF1小巧精密的機身不佔空間，增加機殼內部空間使用與理線空間，Toughpower PF1系列採單面SMD電路板設計，可有效集中電源所產生的熱能於一面，提升電源整體散熱效果；再者，風扇的零轉速模式降低系統噪音，而低漣波雜訊16ms，帶給使用者完整的安全保護機制，值得一提的是，Toughpower PF1白金牌系列符合80 PLUS白金牌認證搭配並採用優質全日系電容，帶給使用者優異的高效能及穩定度。

曜越Toughpower PF1白金牌電源系列預計6月在曜越TT Premium官網開賣。

在DistroCase 350P中直立式強化玻璃水道板機殼部分，此產品提供玩家和改裝愛好者完整的水箱幫浦功能及水路設計，DstroCase 350P水道板機殼的48顆LED燈都能夠透過TT RGB PLUS生態系軟體、ARGB主機連動板軟體或者NeonMaker燈光編輯軟體，使燈光控制更容易，玩家可透過華碩(2357)AURA SYNC、技嘉(2376)RGB Fusion、微星(2377)Mystic Light Sync及華擎Polychrome之主機板應用軟體程式控制切換燈光模式，同時也可以使用曜越專利TT RGB PLUS軟體，加上內部支援的TT 人工語音聲控系統、亞馬遜Alexa聲控軟體和雷蛇Chroma，享有更加便利的燈光控制方式。

曜越表示，DistroCase 350P中直立式強化玻璃水道板機殼由幫浦、水道板和強化玻璃三大部分組合而成。做為機身的水道板採用PMMA材質，堅固耐用且透視度佳，內建的D5幫浦確保水冷液順暢地流動，並提供穩定可靠、品質優良的散熱效果；此外，DistroCase 350P內建的48顆LED燈可以透過TT RGB PLUS生態系軟體、NeonMaker燈光編輯軟體、ARGB主機板連動軟體控制燈光與燈效，讓每個玩家皆能暢玩RGB燈光效果。

曜越DistroCase 350P水道板機殼預計今年第2季開始發售。

(時報資訊)