直播》韓國瑜出席楠梓社會福利服務中心開幕 10:072020/06/03 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜出席楠梓社會福利服務中心開幕｜2020.06.03 高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，目前已經進入了最後的倒數階段，但韓國瑜已經定調將罷免冷處理，不多作表態，今日韓出席楠梓社會福利服務中心開幕典禮，與市民互動。 高雄振興出大包？李正皓指韓國瑜這次麻煩了 鄭照新出面回應 振興券效益超好？網算出兩個字：這就是新台灣價值數字 (中時電子報) #韓國瑜 #社會福利服務 #楠梓 #出席 #開幕 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜難逃被罷免？他曝基層實情 - 政治 罷韓有理？葉匡時一段話 黃暐瀚嘆：這是不可抹滅事實 - 政治 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 新聞 高雄換陳其邁能解決淹水嗎？網友看法驚人！ - 政治 陳菊適任監察院長？民調結果公布大吃一驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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