高雄市長韓國瑜出席楠梓社會福利服務中心開幕｜2020.06.03

高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，目前已經進入了最後的倒數階段，但韓國瑜已經定調將罷免冷處理，不多作表態，今日韓出席楠梓社會福利服務中心開幕典禮，與市民互動。

(中時電子報)