周六（6日）就要進行罷韓投票，居家檢疫者、居家隔離者以及發燒人士能否出門投票？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨坦言「我內心傾向可以」，引起許多韓粉憤怒，痛批「量體溫量心酸的嗎？」、「那些被罰10的人應出來抗議」。

陳時中昨在疫情記者會中表示，過去在SARS時期確實對於居家檢疫者設下不得出門投票的規定，因此這次新冠肺炎也特別討論到投票問題，自己心裡是「傾向讓居家檢疫者能夠出門投票」，但現在無論是居家檢疫、居家隔離者在檢疫期間均無法出門，在無替代方案的情況下仍然無法投票。

而這一句「內心傾向可以」引發韓粉不滿，並在臉書社團《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》發文酸，「見神快拜」，並指出，罷韓比新型冠狀病毒病還要重要，那每天量體溫戴口罩是量心酸的嗎？其他韓粉也紛紛回應，「些被罰10萬的人應出來抗議」、「民粹綠時鐘，發燒連醫院都不讓進，居然可以參加罷韓?哈哈哈，偽神就是偽神」、「罰錢的不用罰，在來健保快倒，要漲價」、「只要罷韓成功、哪管百姓傳染」、「說什麼王八蛋的話，萬一那是新冠病毒帶原者也要讓他去投票嗎？為了罷韓不顧市民健康了嗎？遇到顏色就變成變色龍了嗎？」

(中時電子報)