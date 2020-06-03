上班管不住嘴亂講話，小心遭人怨。新北市的某家工廠裡的女員工，平時上班不做事且愛議論他人事非，某日下班返家途中遭同工廠的老鳥員工以辣椒水和剃頭給予教訓。經由警方調查，目前已將該主嫌老鳥員工與共犯逮捕歸案，犯案人聲稱，是工廠裡的老鳥員工心有不滿女員工平時上班作風，憤而以4萬元為酬勞烙人給予女員工教訓

新北市1名女員工平日上班裡不做事且愛議論他人事非，下班騎車行經公司附近的十字路口時，遭2部機車阻擋在前，進而被4人以辣椒水與剔頭方式圍毆毒打後，女員工回過神後，4名不名人士已騎車逃逸離去。

經警方調查，工廠裡的1名老鳥員工，因氣不過平裡日女員工只愛議論別人事非不做事，氣急敗壞下自行掏腰包4萬元，烙人給予該名女員工一點顏色，埋伏在該名女員工下班必經之路上進行圍毆。

然而，犯案過程卻被當天十字路口上的監視器整個拍攝下來，進而被追查到車牌號碼逮捕歸案。據了解，該名老鳥與女員工平時在工作上並無業務來往，案發揭露後，此名老鳥員工已主動請辭以示責任，女員工持續接受心理輔導中。

(中時電子報)