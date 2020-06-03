元大金(2885)2019年CSR報告書通過英國標準協會(BSI)的查證，並於昨日舉辦授證儀式，元大金在報告書中揭露環境友善(E)、社會共榮(S)、公司治理(G)三大領域的推動重點及發展面向，並以Type 2高度保證等級進行查證，為連續6年通過國際專業驗證機構驗證。

此外，元大金暨集團9家子公司也獲得多項環境永續管理相關的ISO系統驗證，包括溫室氣體排放、水足跡盤查、能源、廢棄物及供應商管理。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，元大金2019年企業社會責任報告書持續以Type 2高度保證等級進行查證，在ESG(環境、社會和治理)各面向皆有積極作為，包含2020年新增導入三個ISO管理系統標準─ISO 14046水足跡盤查、ISO 20400永續採購、ISO 45001職業安全衛生管理系統。

元大金透過ESG面向接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，建立永續經營管理與服務模式，受到國內外評比機構高度肯定，國際方面包括2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股，在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連2年獲得CDP(原碳揭露專案)評比A-「領導等級」，是國內金融同業最佳成績。

(時報資訊)