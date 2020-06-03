台北市長柯文哲妻子陳佩琪，質疑中央向WHO（世界衛生組織）示警新冠肺炎是「牽強」，而民進黨台北市議員簡舒培則是認為陳拉低市府團隊表現成績，引發2人隔空互嗆，成為「舒琪大戰」。對此，國民黨台北市議員、國民黨革實院院長羅智強今(3日)直言，陳醫師的發言，讓民進黨群起而攻，其實這件事不需要英文，光憑中文就能判斷，「民進黨要反中，反WHO，也不要太侮辱台灣人民的智商」。

羅智強今在臉書PO文寫道，去年12月31日，武漢市衛生健康委員會證實，「有出現不明原因肺炎，所有病患已經隔離治療」，也就在同一天，民進黨以中國大陸提供的公開資訊，email請WHO「分享相關資訊」，要說提到隔離就是「警示」，那中國大陸豈非在去年12月31日，就「警示」了全世界？

另外，羅智強指出，希望陳時中不要濫用他得之不易的公信力，為台灣多做點好事，「民進黨有許多政治人物的妻子是媒體人，我可沒看到他們的老婆有少講話！」

然而，柯文哲昨(2日)也在臉書PO文表示，很多人勸他回家叫妻子不要寫臉書，但根本不敢有「管」的念頭，不是因為怕太太，而是這種觀念真的很迂腐。

(中時電子報)