嘉藥學生運用通訊軟體做出屬於自己的創意畢業紀念冊。(嘉南藥理大學提供／曹婷婷台南傳真)

又到了鳳凰花開，驪歌響起的畢業季。取代傳統厚重的畢業紀念冊，嘉南藥理大學食品系學生為了留住班上同學模樣，發起一人一圖活動，集結全班照片結合時下最夯的流行語，設計成獨一無二專屬的Line貼圖，目前已在Line貼圖市集上架，不管何時何地，打開Line畢業貼圖就能重溫大學時光，堪稱新一代大學生畢業紀念冊。

Line已經是人手必備的通訊軟體，Line貼圖帶給使用者許多趣味，除了是使用者成為不可或缺小工具，也為Line創造豐厚營收，如今，Line貼圖更搖身一變為大學畢業紀念冊，不只讓學生發揮創意還有隨身攜帶優點，要是下載量達一定程度，還可以有回饋金，做為以後舉辦同學會的基金，好處多多。

發起人黃筠是嘉藥食品系的學生，她說，今年因為疫情關係，畢業典禮也限縮，許多同學都提早離校，眼看大家就要各奔東西，黃筠於是與其他8位死忠兼換帖同窗好友討論到以後要如何「召換」彼此，「就用照片吧，想叫誰，就把他的照片po出來」，但照片有保存期限，手機也會換。「把照片變成貼圖，就沒問題了!」

就這樣，Line 創意畢業紀念冊就此誕生，裡面有每個人最具代表的模樣，也紛紛加上流行語，逗趣又實用，也為彼此的大學生活劃下不一樣的句點。嘉藥食品科技系主任林盈君也很樂見學生的創意發揮，能夠利用最普及也最實用的工具，把畢業紀念冊帶著走，很有巧思。

(中時 )