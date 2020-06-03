網紅「黃氏兄弟」由哥哥哲哲、弟弟瑋瑋組成，他們在臉書上有12萬粉絲，Youtube則有150萬訂閱數，他們的作品大多以清純、逗趣風格引不少粉絲關注。今(3日)周刊卻爆料弟弟瑋瑋私下跟同志約一夜情，對話截圖曝光可見瑋瑋不僅曝性尺寸，還跟對方討論性癖好，對此，經紀公司暫無回應，尚不知是否照片被人盜用。

據《鏡周刊》報導，一名爆料者指出在交友軟體上遇到網紅瑋瑋，並提供對話截圖佐證，兩人在見面前會先確定彼此性癖好，爆料人問瑋瑋是不是「純0」，疑似瑋瑋的人回答：「不分欸其實」，爆料人又問：「你的多大」，疑似瑋瑋的人又大方說：「16（公分）」。

該名疑似瑋瑋的網友更說自己不常約砲，自己好配合，但要求對方一定要戴套。對此，周刊求證經紀公司，工作人員說先前有出現被盜用照片的案例，會再跟瑋瑋確認事實與否，稍後工作人員又表示，暫時不想對此事回應。

(中時電子報)