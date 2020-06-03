知名假髮公司美女人妻總經理外遇，對象是被動元件龍頭國巨的前人資長葉義英，人妻向老公坦承「薄紗下面沒穿」，在溫泉會館與葉發生性關係。而美女人妻突然拋夫棄子、離家出走，綠帽夫懷疑她被葉拐走，呼籲葉高抬貴手，放了他老婆，且不排除對葉提告。

今年3月國巨高雄廠徵才1600人，時任國巨人資長的葉義英，還出面受訪，面對媒體侃侃而談。不過葉義英除了幫公司徵才，私下也替自己「徵人」。據鏡週刊報導，56歲的葉義英，妻女長居國外，寂寞人夫於是猛追41歲的美女人妻。

美女人妻老公發現不對後，5月初在假髮公司附近，攔到葉義英，當場痛打他一頓。人妻坦承，曾與葉在溫泉會館發生關係，當時她只穿薄紗，下半身沒穿。

人妻5月底突然「人間蒸發」，老公懷疑是被葉拐走，與律師諮詢後，準備控告葉「和誘」罪，並對葉提出侵害配偶權的民事訴訟。

對於葉義英的私生活，國巨表示不清楚，且葉3個月試用期滿，表現不如預期，已在5月15日試用期滿不再續聘。

(中時電子報)