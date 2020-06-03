行政院政委唐鳳（左）、行政院發言人 丁怡銘（右）3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝）
行政院政委唐鳳（左）、行政院發言人 丁怡銘（右）3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝）
行政院政委唐鳳（圖）、行政院發言人 丁怡銘3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝）
行政院政委唐鳳（圖）、行政院發言人 丁怡銘3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝）

行政院政委唐鳳、行政院發言人丁怡銘3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券亅相關問題。

(中時 )

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