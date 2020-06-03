行政院政委唐鳳、發言人丁怡銘上廣播節目 談「振興三倍券亅 08:592020/06/03 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院政委唐鳳（中）、行政院發言人 丁怡銘（右）3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院政委唐鳳（左）、行政院發言人 丁怡銘（右）3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝） 行政院政委唐鳳（圖）、行政院發言人 丁怡銘3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券」相關問題。（劉宗龍攝） 行政院政委唐鳳、行政院發言人丁怡銘3日上「周玉蔻嗆新聞」廣播節目，談行政院推出的「振興三倍券亅相關問題。 (中時 ) #行政院 #廣播 #節目 #發言人 #政委 #唐鳳 #丁怡銘 #三倍券 #振興券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 新聞 韓國瑜難逃被罷免？他曝基層實情 - 政治 小英民調下滑 他點出致命關鍵：罷韓注意了 - 政治 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 陳菊適任監察院長？民調結果公布大吃一驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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