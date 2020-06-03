原本以提供汽電共生技術、協助產業興建汽電共生系統為主要業務的台汽電，隨著政策開放跨入再生能源領域，已經搖身一變成為再生能源明星股。

2020年初，武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，牽累上市櫃公司第1季營收慘澹。然而，卻有一家上市公司，今年首季營收不僅逆勢成長，年增率更超過3倍，傲視群雄。

這家公司就是原本以提供汽電共生技術、興建汽電共生系統為主要業務的台汽電。2000年時，政府開放申設民營電廠，台汽電也因陸續籌設3家民營天然氣發電廠—星能電力、森霸電力及星元電力，從此華麗轉身成為高利股，殖利率幾乎年年站穩5%以上。

風機工程 星能一把罩

「台汽電不僅本業賺錢，轉投資更是重要獲利來源。」台汽電董事長張明杰不諱言，如今台汽電轉投資的再生能源事業，已成為最賺錢的金雞母，也成為資本市場追捧的題材。

張明杰指出，星能負責執行沃旭能源離岸風電陸域變電站的設計、採購及施工統包工程。「目前大型的再生能源工程均朝EPC（設計、採購、施工）統包方式執行，專案整合能力非常重要，星能有參與大型專案工程管理的多年經驗。」星能是國內唯一同時擁有陸域風機EPC工程及風機運轉維護的廠商，能在眾多評選廠商中脫穎而出。

「我們跨入再生能源，最早從陸域風電的風機EPC統包工程開始。」張明杰如數家珍地說，2005年開始，星能就陸續承包台電彰工Ⅰ風場、四湖與林口風場、金門風場、彰化Ⅱ風場，總計高達有61部陸域EPC實績。這兩年又新增兩部台泥、3部星能的陸域風機EPC實際案例。截至2019年已累計開發10.35MW（百萬瓩），預計2025年目標達到50MW。

子公司綠能 跨足售電領域

除了統包工程，2014年始，星能就負責台電陸域風機的維護工作。在台電總計高達177部風機當中，星能目前共負責86部風機的運維。2019年11月，星能斥資5億元在彰化鹿港興建全台首座再生能源運維中心，占地1405坪，4層樓地板面積達3452坪，出租給風電廠商，包含旅館、控制中心及維護中心，可提供業者倉儲、零件儲存及維修人員上岸後的休息處等功能。

張明杰很肯定地說，台汽電現在是穩定地加速，穩健地成長。未來，台汽電除了持續強化布局再生能源投資之外，台汽電100%轉投資台汽電綠能。

展望2020年，主要成長動能是星能將進入工程興建高峰期。惟武漢肺炎疫情狀況不明，造成國際燃油與天然氣價格下降，或讓國內用電需求減少，也可能間接對台汽電營收有所影響。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)