台中市第四分局南屯派出所員警今(3日)凌晨查緝毒品案件時，攔查陳姓毒品通緝犯所開的車時，遭到陳嫌載著楊姓妻子加速衝撞，員警當街開槍嚇阻，雙方追逐了一公里期間，警方連開22槍，最後陳嫌爆胎失控撞到路邊民宅後才乖乖就逮，隨後警方在其住處搜出大麻、安非他命與K他命等毒品，目前正偵辦中。

員警攔查時遭到衝撞，立刻掏槍朝輪胎射擊。(戴志揚翻攝)

毒蟲夫妻拒捕撞員警，警連開22槍打爆他輪胎逮人。(民眾提供)

據了解，四分局偵查隊與南屯所員警接販毒情資，得知陳姓毒品通緝犯疑似在崇德路與瀋陽路附近進行毒品交易，連夜在當地進行埋伏。當陳嫌帶著妻子開車出現，員警立刻上前出示身分盤查。

未料陳嫌心虛，竟然直接加足油門衝撞員警，並拒捕逃逸。現場員警見狀立刻掏槍射擊輪胎喝止，但陳嫌未予理會仍衝撞警車逃離現場，專案幹員立刻從後方追趕，在追逐過程中，數度對陳嫌的車輛開槍，約一公里的過程中，就連開22槍。

最後陳嫌自己失控撞上路邊民宅，員警立刻一擁而上將陳嫌夫妻拖下車壓制，並帶到住處，在內搜出大麻、安非他命及K他命毒品。帶回警局進行偵辦。幸好這起事件未造成任何人員傷亡，目前陳嫌涉案程度警方正釐清中。

(中時電子報)