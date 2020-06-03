新思科技宣布，針對運用於高效能運算系統單晶片(SoC)的台積電5奈米製程技術，推出業界最廣泛的高品質IP組合，該產品預計在本季末上市。

新思科技表示，應用於台積公司製程的DesignWare IP組合內容包括介面IP(適用於業界最廣泛使用的高速協定)和基礎IP，可加速高階雲端運算、AI加速器、網路和儲存應用SoC的開發。新思科技DesignWare IP與台積電5奈米製程的結合，可協助設計人員掌握設計在效能、功耗和密度的嚴格要求，同時降低整合風險。

新思科技IP行銷策略資深副總裁John Koeter則表示，近二十年來，新思科技的DesignWare IP一直走在業界前端，基於台積電的每一代製程技術實現無可比擬的功耗、效能和面積表現。藉由提供基於台積電5奈米製程技術的業界最廣泛的介面和基礎IP組合，新思科技協助雙方客戶加速高效能運算SoC的發展。

台積電設計建構管理處資深處長Suk Lee表示，與新思科技長期合作為我們雙方的客戶提供了基於最先進製程技術的DesignWare IP，令客戶面對高效能運算等各種市場時能達成一次完成矽晶設計(first-pass silicon success)。基於台積電先進製程技術的廣泛DesignWare IP組合，可協助設計人員快速地將必要的功能融入設計中，同時受惠於最先進晶圓代工解決方案 、也就是5奈米製程技術，所帶來的強大功耗與效能的提升。

針對用於高效能運算SoC的台積公司 5奈米製程技術、所推出的DesignWare介面與基礎IP，預計在2020年第二季末上市。

(時報資訊)