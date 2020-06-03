投資人略過美國各地爆發大規模反種族歧視示威抗議活動引發的社會動盪，以及對新冠肺炎疫情大流行的擔憂，仍選擇將焦點放在放寬封鎖措施與經濟復甦跡象，周二美股尾盤拉升，帶動三大指數終場收高，科技股，以及工業、能源與材料等周期性股票對三大指數的提振最大。

非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸致死，引爆對種族歧視與警察執法失當的不滿情緒，全美各地展開一連串大規模示威抗議活動，部分活動演變成激烈的警民衝突與趁亂搶劫。

Spartan資本證券表示，技術面正帶動市場走高，抗議活動可能給當地經濟帶來的潛在問題並非市場關注重點，但如果暴力衝突持續下去，可能加劇疫情對企業的影響，商店關門、實施宵禁將影響人們購物。

周二收盤，道瓊工業指數漲267.63點或1.05%，為25,742.65點。標普500指數漲25.09點或0.82%，為3,080.82點。那斯達克指數漲56.33點或0.59%，為9,608.38點。

標普500指數11大類股全面收高，能源股漲2.65%、材料股漲1.76%、工業股漲1.29%，漲幅領先。在各地放寬防疫封鎖措施後，商業航線緩慢但穩定增加，ARCA航空股指數勁揚3.8%。

投資人將密切關注周五發布的非農就業報告，以更加了解強制停工對經濟造成的衝擊。市場預期這份報告將顯示美國失業率飆升至19.7%，創下歷史新高。

(時報資訊)