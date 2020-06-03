遠傳(4904)friDay影音宣布與全台前三大的多系統媒體通訊業者TBC(台灣寬頻)合作，將APP刊載在最新發表的「t.Gateway 4K安卓機上盒」中，為此新款機上盒首波合作的OTT平台之一，遠傳friDay影音也針對TBC用戶祭出了限時優惠方案。

隨著消費者觀影習慣的改變以及居家宅經濟浪潮，進而帶動電視盒和線上OTT平台的市場成長，根據遠傳friDay影音統計數據顯示，今年第一季各裝置的使用比例，大螢使用人次較前一季成長近2成、收看平均時長增長5%，顯示有越來越多的用戶逐漸習慣在大螢幕上觀看影劇，且有助於拉長觀影時間。

遠傳表示，friDay影音積極佈局大螢市場，搶攻家用市場市佔率，不僅開發進入所有智慧連網Android TV，讓觀眾可直接下載遠傳friDay影音APP，並且支援Apple TV、Chromecast，以及OVO、BANDOTT、小米盒子S/3S國際版等多款電視盒。TBC台灣寬頻是台灣前三大，旗下所屬系統台暨經銷商之經營區域涵蓋桃園市、新竹縣、苗栗縣以及台中市，目前擁有近75萬的有線電視收視戶。

遠傳指出，最新「t.Gateway 4K安卓機上盒」採用Android TV認證的4K電視機上盒，整合超過200台數位有線電視，還能看遠傳friDay影音，豐富又多元的影音內容，搭配藍牙語音遙控器，只要使用遙控器上的Google語音搜尋就可以選擇想要的頻道或節目，遠傳friDay影音期望藉由此次合作，能讓更多消費者認識及體驗在家就能輕鬆觀看站內上萬部影劇的便利數位生活，內容涵蓋好萊塢強片、韓國影劇、日台陸劇、跟播動漫、綜藝以及在地內容等，不受時間限制，隨選即播。

(時報資訊)