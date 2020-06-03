轉向周期型股票的類股輪動行情持續增強，周二歐洲股市站上3月初以來新高，德國股市表現尤為強勁，漲幅領先其它歐股。

周二泛歐Stoxx 600指數勁揚1.57%，收在359點，創下3月6日來新高，與3月觸及的低點相比已上漲近34%。

德國擬推出第二輪振興經濟方案，股市在假期後上演補漲行情，DAX指數終場飆升3.75%或434點，收在12021點，創下近3個月新高。

英國富時100指數周二收漲0.87%，為6220點。法國CAC 40指數收漲2.02%，為4858點。義大利富時MIB指數漲2.42%，為18971點。西班牙IBEX 35指數漲2.59%，收在7408點。

受惠於重啟經濟題材，周期型股票表現亮眼，歐洲汽車及零件類股指數大漲3.8%，保險、地產、油氣與銀行股漲幅介於2.9%～3.9%。英國地產發展商Hammerson宣布本月中重啟商場，股價飆升34.40%。

市場看好歐洲央行將在周四會後宣布擴大購買債券規模，亦為市場帶來提振，重啟經濟與擴大激勵帶來的樂觀氣氛，緩解投資人對美中緊張局勢升高與美國內部動盪不安的擔憂。

(時報資訊)