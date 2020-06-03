高雄市長韓國瑜陷入罷免危機，罷免投票將於這周六登場，令許多支持者憂心忡忡！對此，資深媒體人黃暐瀚提及與高雄市副市長葉匡時的一段對話，並表示韓在高雄的市政做的確實不錯，不管最後韓國瑜還會不會留在高雄市服務，這一點，都是不可抹滅的事實。

黃暐瀚在臉書指出，週末就要罷韓了，不管是支持還是反對的，大家捫心自問，除了「喜歡他」或「討厭他」之外，對於這個市長所領導的高雄市政府，過去一年半，到底做了什麼，你知道嗎？「站在台北看高雄，是看不準的」。

黃暐瀚提及，大選之後，會出現在全國媒體的高雄新聞，多半是韓國瑜幾點上班、韓國瑜逃避議會監督、高雄淹大水、罷韓如火如荼等。然而，到底高雄市政做得怎麼樣？黃訪問了葉匡時，葉說這一年半來，高雄市政府，除了「路平燈亮水溝通」之外，登革熱病例變少了，學校裝冷氣機跟空氣清淨機，努力推展雙語教育，振興經濟的，紓困助貧的，一樣沒少，事實上，高雄從疫情一開始到現在，根本連一起「本土病例」都沒有，防疫，不能說不認真。

黃暐瀚直言，罷韓過或不過，都是最好的安排，「但市政做的確實不錯，不管最後韓國瑜還會不會留在高雄市服務，這一點，都是不可抹滅的事實」。

(中時電子報)