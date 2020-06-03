誠品信義店〈eslite cafe'〉的〈松露蛋沙拉三明治〉，麵包塗上奶油後炙烤，內餡拌入香氣濃郁的法國松露醬，風味與口感皆很「華麗」。（圖／姚舜）

除了飯店或高級餐廳，一般cafe較難用到芝麻葉拌製的沙拉，但誠品信義店的〈eslite cafe'〉卻提供有〈芝麻葉堅果燕麥水果油醋沙拉〉。（圖／姚舜）

誠品信義店的〈eslite cafe'〉的〈炙燒澳洲和牛頰牛肉麵〉，是以澳洲和牛牛頰燉煮，口感柔嫩且膠質豐富。（圖／姚舜）

〈炙燒澳洲和牛頰牛肉麵〉的牛頰肉，先香煎定型再紅燒滷煮，上桌前會再炙燒增加香氣。（圖／姚舜）

誠品敦南店熄燈引起許多人沈吟低迴，並因追憶、懷念、告別，甚至悼念而在社群網路平台洗版時，世人卻忽略了一個相關的消息，就是曾伴隨許多文青與藝文愛好者在閱讀與咖啡之間，並承載著眾多書迷旅人們的集體憶度過無數個青春晝夜的〈eslite cafe〉，已交由誠品行旅的餐飲團隊進駐營運，成為誠品行旅館外餐飲的第一個據點，以更高品質餐飲內容與服務，蛻變新生。

實際走訪位在誠品信義店內並經過改裝與重新定位的〈eslite cafe〉，可以發現，過去的〈eslite cafe〉較像個文青Coffe Shop，飲料多過餐食；如今誠品行旅接手經營後，就是個真正的「Cafe」、也就是個可以提供多樣餐食的全天候輕食餐廳了。入了夜，這裡更搖身一變為一「夜讀沙龍」，客人可在此品啜台灣資深調酒名師王靈安，以蘇格蘭威士忌及琴酒為基底，揉和台灣在地好茶與LAVAZZA咖啡豆，激盪調製出一的系列獨家限定調酒，在此夜讀，滋味更醇厚了。

〈eslite cafe〉原本位在誠品信義店2樓，誠品引進了舊金山咖啡名店〈Four Barrel Coffee四桶咖啡〉後，原址留給了對方，〈eslite cafe〉則「再上層樓」進駐原〈Tea Lounge〉。經過改裝，被書區包圍的全新〈eslite cafe〉空間變得通透，並有一「高區」可辦小型餐會或分享會。

〈eslite cafe'〉的〈黑糖麻糬布魯塞爾鬆餅〉，麵團揉入大量打發蛋白，口感酥脆蓬鬆。（圖／姚舜）

在〈eslite cafe'〉享用〈黑糖麻糬布魯塞爾鬆餅〉，除搭配鮮奶油，重頭戲是淋黑糖漿。（圖／姚舜）

誠品信義店內〈eslite cafe'〉的〈松子櫛瓜青醬寬板麵〉，是以酵母粉取代帕瑪森起司傳遞乳香，是一「純素」的pasta。（圖／姚舜）

誠品信義店內〈eslite cafe'〉的〈胡麻藜麥涼麵〉，是以讚岐烏龍麵為主體，搭配小黃瓜、蘿蔔絲與紅藜麥，並用日式胡麻醬提味。（圖／姚舜）

誠品信義店內〈eslite cafe'〉的〈胡麻藜麥涼麵〉，是傳統中式涼麵的創意翻轉，日式胡麻醬是用白芝麻醬、花生醬與少許甜辣醬和客家桔醬調製，風味濃郁。（圖／姚舜）

讓客人見獵心喜的是，宛如書成中一方世外桃源的〈eslite cafe〉，臨窗的座位區視野景觀良好，坐在此，可閱讀有「台北曼哈頓」之稱的信義區繁華景象，並以台北101大樓景觀佐餐。

秉持誠品行旅「款待人、款待心」的服務理念，〈eslite cafe〉從早上8點開到凌晨1點，無論是早鳥族或夜貓族都可在此用餐消費，這樣的營業時間比很多國際觀光飯店的全日餐廳還長，尤其是過了晚上10點，全台灣大概很難找得到一個如此充滿書香的深夜食堂。

說是「簡餐」，〈eslite cafe〉菜單上的不少餐食其實並不「簡單」。芝麻葉很受追求健康的飲食男女青睞，但因價格不便宜，只有觀光飯店內餐廳或高端餐廳才會以它作沙拉」，在〈eslite cafe〉，只要270元就可以點食享用〈芝麻葉堅果燕麥水果油醋沙拉〉，怎不教識味食饕見獵心喜。

〈松子櫛瓜青醬寬板麵〉的青醬是以極前衛的廚藝調製，主廚Allen將九層塔先汆燙後，與松子及橄欖油打成泥狀，惟為了體現Vegan食尚，他以酵母粉取代帕瑪森起司和和鹽提味。酵母粉平時的味道其實「不好聞」，但遇熱可產生奇妙的變化而有濃郁乳香，用它取代起司，使這道麵成了一「全素的Pasta」，充分體現了廚藝團隊的用心。

在誠品信義店內〈eslite cafe'〉享用下午茶，選一個靠窗座位，可以欣賞台北信義區的繁華與台北101大樓。（圖／姚舜）

除了簡餐與下午茶外，誠品信義店〈eslite cafe'〉並提供各式美味麵包，其中還包括有未加奶油烘焙的素麵包。（圖／姚舜）

誠品信店內〈eslite cafe'〉的餐食，現由誠品行旅的團隊負責，並由主廚Allen呂芳坤設計與督導。（圖／姚舜）

經過改裝，誠品信店內〈eslite cafe'〉的空間開放明亮，且穿透性很強。（圖／姚舜）

蛋沙拉三明治一直是經典不敗的早午餐選擇，〈eslite cafe〉主廚特別拌入香氣濃郁的法國松露醬，並灑了卡夫起司粉提味，土司並熱壓出烙痕使之帶著微微焦香，熱騰騰上桌，真是迷人。

〈eslite cafe〉的〈炙燒澳洲和牛頰牛肉麵〉是「五星飯店規格的美食」。傳統牛肉麵多用牛腱心或牛肋條入麵，〈eslite cafe〉的這碗牛肉麵則是以富含膠質的澳洲和牛的牛頰肉入饌，並搭配牛筋以半筋半肉型式呈現。

牛頰先煎過再紅燒滷煮，盛入碗中上桌前再炙燒使之產生一股碳焙香氣。牛肉湯的湯頭則是採中西式融合烹煮，以烤過的牛骨、蔬菜及中式香料料理滷製後，再取其牛油揉入陳皮、月桂葉、花椒及豆瓣醬等費心慢熬，繁複的二道烹飪工藝，淬煉出香濃卻不膩口的好味道。

為引領Vegan Bakery樂活食尚，〈eslite cafe〉創新研發番薯黑豆吐司、馬鈴薯吐司、蜂蜜無花果麵包等逾十種選用台灣在地食材的蔬食麵包，由飯店點心房團隊每日新鮮直送，每款45元起，也提供打造城市樂活風尚的早午餐與手作精緻鹹甜食的英式雙人下午茶。在到誠品信義店閱讀買書，或到商場逛街購物的人，順道帶幾個蔬食麵包回家，不會失望。

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