高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，目前已經進入了最後衝刺的階段，而高雄目前將舉辦「振興嘉年華」，外傳這是韓國瑜對罷免的最後一搏，希望可以挽回高雄市民的信心，但是政治評論員李正皓看了卻發現這嘉年華大有問題。

李正皓在政論節目上指出，目前高雄振興嘉年華犯了兩個最誇張的錯，分別是「拆標」跟「先上車後補票」，這兩個都是相當誇張的行政問題，首先拆標問題，這個案件預算是5000萬元，而韓市府卻把它拆成100萬以及4900萬，分別是印刷的紙本費以及獎品與執行人事費用，外界解讀這個行為是為了規避5000萬以上的標的必須招標較長時間，讓活動趕在6月初可以進行。

但「拆標」這件事本身就大有問題！李正皓指出，這個行為在公務機關是大忌！103年3月時台灣菸酒公司花蓮廠就曾把紀念酒的木盒子80萬的標的分開招標，拆成七筆，也是為了規避採購法，最後違反「貪汙治罪條例」，遭判5年以上3千萬以下的罰金！這還成了所有地方政府政風處、法制局的宣傳案例。

而「先上車後補票」的問題則是因為這次高雄振興嘉年華的4900萬標的流標，但是韓國瑜在昨日還是決定要繼續進行活動，仍抽出了第一批的5萬元得主。這讓李正皓傻眼了，都流標了，這活動獎金的錢要從哪裡來？這件事情也違反採購法，這事件的參考案例在2017年的台北市政府，當時有個活動要售票，但是台北市政府卻在標案結標的兩天前就開始售票，這個活動最後直接取消、所有門票下架、整個案子移送政風處。

而對於嘉年華流標一事，高雄市新聞局長鄭照新強調，流標只是一個過程，不代表沒有廠商願意承接案件，只是程序上必須在第2次才能決標，請大家不用擔心，無論如何也要第一時間讓攤商、廠商最快接受到紓困、振興效果。

經發局長伏和也表示，依照採購法必須有3家以上廠商投標，但因只有1家投標，因此依法流標，將進行第2次上網公告，目前由高市府人力負責執行相關活動，保證活動會繼續，協助高雄經濟的復甦跟發展。

(中時電子報)