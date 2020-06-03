高雄市長韓國瑜罷免投票倒數3天，臉書粉專小編提出觀察，分析高雄人的心境變化，先指出韓選上市長後，不少年輕韓粉在網路為市長護航，到後來國民黨總統黨內初選，韓市長出線後，讓部分高雄人深感被拋棄，這些對挺韓直播主來說，感受最明顯，這段時間只能勸一個是一個。

挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」昨2日在臉書發文表示，或許「有人覺得罷免團體就是綠營出來鬥爭的棋子，在市長當選後就開始要連署，根本就是輸不起。一開始的確是如此，他們就是輸不起，可是當時參與他們的連署的人並不踴躍，連署的情形也沒那麼積極，可是當市長宣布參選總統的時候，整個態勢開始轉變，參與連署的人開始暴增，理由無他，就是覺得自己被背叛了」。

原PO提到，在市長當選後，經常看到不少年輕人的頭像及帳號在各大網路平台上為市長護航，當時即使市長跑到香港中聯辦，這些年輕人還是極力幫市長辯駁，大家如果有印象，應該知道當時市長的聲量還是相當驚人的，但當時已經有希望他出來選總統的聲音了，可是這群人始終護航市長不會拋棄高雄，認為市長不會忘記自己的初衷，到處跟狂粉辯駁。

但後來郭台銘出現，他們開心市長終於可以解套，也一直在市長的臉書下方留言不要選就讓郭台銘去，可是當市長決定要去參選，這些人覺得被背叛了，開始轉換為韓黑，變成了割草社團的一員。

原PO坦言，如果大家覺得這些人是少數，那這說法錯了，有去街訪的直播主，反應最激烈的，就是當初投票給市長的這群人，現在他們才是真正的最厭惡市長的人，因為曾經對他有那麼深的盼望跟期待，結果卻換來他背棄了高雄，這種被背叛心情，真的不能用選總統會讓高雄更好的理由來說服他們！

綠營的確巧妙的運用了這些人對市長的怨恨，但是追根究底，原因還是在市長，還有力拱市長出來選總統的我們身上，是我們共同造就了高雄市民的怨念！

而對這些人，該如何面對，真的就只能動之以情，請他們(離開的支持者)再給市長一次機會，不能罵他們被綠營洗腦，因為事實上他們當初是非常用力支持市長的人，而解鈴還須繫鈴人，市長在議會上有公開道歉了，請大家多多分享市長道歉的誠意，讓市長做完這任再打分數。

原PO最後認為，用這個方法，消彌了一些一直忿忿不平的韓黑市民的怒氣，但是會有用嗎？能夠逆轉情勢嗎？或許以現況而言機會不大，但是，現在仍挺韓的支持者跟市長一樣，都必須知道問題在哪，真實的去面對，試著去解決問題，化解市民對市長的忿恨。

(中時電子報)