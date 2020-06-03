新冠肺炎爆發，多國防疫物資不足，因此台灣在4月起援贈千萬片口罩給歐美，盼能告訴世界台灣可幫忙，隔了2個月，網友好奇問，「口罩外交到底換來什麼？」引發眾人討論，邊緣人以為給幾顆糖，就能換來友情，但結果又是美夢一場。

網友在PTT發文表示，台灣之前滿全世界的灑口罩，外加一些大內宣的相關新聞，讓不少人以為世界起風了，結果又是美夢一場，所以口罩外交到底換來了啥？

貼文一岀，立刻引發討論，「換來好幾個國家的好人卡」、「整件事不過就，邊緣人以為撒幾顆糖果，能換來友情」、「連日本首波開放的也可能沒我們，還能轉彎說不去把病毒帶回來也好，阿Q精神真教人佩服」、「 換來台灣的知名度呀」。

但也有網友認為，捐贈口罩的行為是希望能幫助國際社會，因此表示「人道行為啊，你捐錢給慈善基金會也不會求回報吧」另也有網友指出，外交是慢慢累積的，不會是一次的行為就成功建立，而且至少這次台灣換來「幾十個魚雷購買權」。

(中時電子報)