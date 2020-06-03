6月台指期開盤大漲143點，為11250點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，周二三大法人淨多單增加1300口至15630口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加699口至39394口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2349口至4659口。

永豐期貨表示，台股目前突破半年線壓力，突破先前的區間盤整格局，呈多頭格局，但今日K線留上影線，表示上方獲利賣壓仍在，未來整理消化賣壓後方可能較有利於上攻。

(時報資訊)