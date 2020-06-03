《期貨》三大期指連袂開高 6月台指期大漲143點 09:092020/06/03 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6月台指期開盤大漲143點，為11250點，金融期及電子期聯袂開高。 永豐期貨表示，周二三大法人淨多單增加1300口至15630口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加699口至39394口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2349口至4659口。 永豐期貨表示，台股目前突破半年線壓力，突破先前的區間盤整格局，呈多頭格局，但今日K線留上影線，表示上方獲利賣壓仍在，未來整理消化賣壓後方可能較有利於上攻。 (時報資訊) #台指期 #大漲 #永豐期貨 #淨多單 #減碼 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 囤房3種人釀空屋爆量、房價飆？ 專家揭殘酷真相 - 財經 1分鐘讀財經》5G快來了！499將退場 恐掀攜碼潮 - 財經 散戶還能買晶片一哥？專家驚爆關鍵價位 - 財經 大陸中科院碳基半導體 突破3奈米 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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