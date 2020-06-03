美股消息面：

1.投資人看好解封後的經濟復甦前景，受避險需求降溫影響，周二日圓下跌，澳元等風險型貨幣走升。尾盤美元指數跌0.15%，報97.73，盤中最低跌至97.43，創3月13日以來新低。

美元兌日圓漲1.06%，報108.72日圓，創4月9日來新高。澳元兌美元漲1.27%，報0.6883美元，盤中最高站上0.6894美元，創下1月20日來新高。

市場預期歐洲央行周四會後將公布新一輪激勵方案，尾盤歐元漲0.27%，報1.1164美元，盤中最高升至1.1195美元，創3月16日來新高。

2.市場看好石油輸出口國組織與減產盟友OPEC+周四將同意延長規模創下歷史記錄的減產協議，周二紐約7月期油收漲1.37美元或3.9%，為每桶36.81美元。倫敦布蘭特8月期油收漲1.25美元或3.3%，為每桶39.57美元。兩合約價雙雙創下3月6日以來新高。

3.全球主要股市走高，以及避險情緒降溫，周二黃金價格由升轉跌，終場紐約8月期金收跌16.3美元或0.9%，為每盎斯1734美元。7月期銀收跌57美分或3%，為每盎斯18.26美元。

(時報資訊)