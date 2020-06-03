大聯盟復賽困難主要原因是資方想減少比賽、大幅減低球員薪水，外界大都指責球隊完全站在錢的立場，為何不能拿出以往的盈餘渡過難關。小熊隊球團老闆里克特（Tom Ricketts）忍不住跳出來澄清：「球團老闆不會從球隊拿走大把鈔票，而是把大部分的錢留給球團總經理運用，如果錢不夠用甚至還會自掏腰包。」

里克特說，大家都以為大聯盟和各球團一定藏了很多現金，其實不是這樣，大部分的錢都用在營運上。沒有人料到會有新冠肺炎疫情，根本沒有太多的錢可應變，各球團都必須從當前的困境中找出解決的辦法。

他又說，疫情來得太快，比賽尚未開打，球團都沒開始賺錢，復賽後每隊例行賽只打82場是精算後的結果，球團無法承受打更多場次所造成的虧損。

對於著名經紀人波拉斯的評論，里克特說，球團在把賺來的錢投資在球場整建和球員薪水，幫助球隊重整體質，也給予球員、球迷更優良與舒適的環境，這幾年小熊隊總共投資7.5億美元之譜，成果也有目共睹。

傳聞有球團老闆寧願今年球季取消以節省開支，里克特說，從財務觀點來看或許沒有錯，但他仍希望球季恢復，即使因疫情導致整個財務陷入困境，他還是希望球隊能夠重回賽場。

(中時 )