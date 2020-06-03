中央7日起擴大鬆綁生活防疫措施，新北市長侯友宜3日防疫會議宣布，八大行業只要落實實名制，並做好防疫措施，8日起有條件開放；另老人共餐即日起開放，長照機構即日增加兒童探視，市場商圈7日起解除人流管制，校園則開放周末。

侯友宜說，台灣已經50天沒有本土病例，在中央以及地方都有同樣的看法下， 如果有需要開放的項目，就採開放方向規畫。

但侯友宜強調，無法保持社交距離的地方仍要戴口罩，另外量體溫、實名制、勤洗手與環境清潔，仍是要基本守住的底線。

對新北酒家、舞廳等八大行業是六都最晚開放的城市，侯友宜說，酒家、舞廳很難保持社交距離，當初有許多業者配合自主歇業，隨著疫情舒緩，若能做到防疫措施與實名制，新北將從8日起有條件開放。

侯友宜也要求警察局、經發局與工務局、消防局、衛生局等單位，8日起要加強聯合稽查，確保落實防疫措施，更要把公共安全做到位，若沒達到標準，會要求業者再度停業。

侯友宜強調，全球疫情沒有舒緩，死亡率還是偏高，不能掉以輕心，可以保持樂觀，但不能不謹慎，開放不代表不管理， 隨時要有收回的準備。

(中時 )