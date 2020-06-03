行政院日前公布振興三倍券實施內容，自7月15日開始，民眾可依自己的使用習慣，選擇紙本、行動支付、電子票證或信用卡，到全國店家使用振興三倍券。針對弱勢族群，直接匯1000元到中低收入戶者的帳戶，用來買三倍券。

經濟部表示，只要是中華民國人民及有居留權的配偶，都可以來領三倍券。自2020年7月15日上路，12月31日前使用完畢。隨著防疫新生活將展開，未來將是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」。6/7開始解除人流限制，政府將搭配暑假，推出一千變三千的「振興三倍券」來鼓勵消費，讓大家好領、好用、好刺激。以下是《中時電子報》整理的領取、使用懶人包：

●紙本三倍券

領取方式

1超商：7月1日至7月7日，民眾可持健保卡到四大超商或上網插卡預購並繳費，當月15日後即可至指定超商領取。預計8月1日至8月8日開始第二階段預購。

2郵局：7月15日在各地郵局憑健保卡或身分證明文件，直接購買領取3,000元振興三倍券。

●數位消費工具

領取方式：上網登記綁定→累積消費滿3,000回饋2,000，消費滿額會收到簡訊通知。

1.行動支付：直接轉入APP帳戶

2.電子票證：到超商靠卡，回存2,000

3.信用卡：隔月帳單直接扣2,000

●三倍券這樣用

全國店家都可以用，例如百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、住宿旅遊、展演票券......等。

●三倍券限制

不能用在電商購物、水電費、稅捐規費、股票、公司債、受益憑證、保單、罰金罰鍰、健保費、國民年金、信用卡帳款、儲值交易及代收費用等。

其中，2大外送平台屬於電商，故無法使用三倍劵。

●店家兌換

7月23日開放兌換

有統編店家：可到郵局、銀行兌換→匯入店家、企業或負責人帳戶

無統編店家：委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行兌換→匯入帳戶後，再發放給店家。

●專線

有關振興三倍券領用的相關問題，可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

紙本振興三倍券注意事項。(經濟部提供)

(中時電子報)