受到新冠肺炎疫情衝擊，全球筆電需求彈升，帶動義隆(2458)5月營收連續兩個月寫下歷史新高，義隆今早盤股價上漲2.7%，一度再創下2000年11月以來新高價，股價最高達116元。

義隆5月合併營收達12.25億元、月成長17.9%、年增加62.9%，已經是連續第二個月創下單月歷史新高；累計前5月合併營收則達44.70億元、年增加34.3%。

新冠肺炎疫情帶動全球遠距上班、居家學習等趨勢，使得全球筆電市場自今年3月起迎來強大拉貨潮，也帶動義隆連續兩個月營收創高，法人也樂觀預估，在觸控IC、觸控板模組及指向鍵IC等產品，義隆的第二季營收成長有機會挑戰季增逾2成。

義隆第二季各產品線均正向成長，觸控板(Touch Pad)預計季成長70~80%、指紋辨識季成長40~50%、指向裝置季成長30~40%、觸控筆電季成長15~25%、MCU季成長5~10%、觸控應用在手機平板產品季成長25~35%，且單季毛利率應該可以維持第一季水準。

展望第三季，義隆看好筆電市場依舊維持強勢，除下半年新機效應外，下半年原本就是傳統旺季，客戶端因目前庫存偏低，會有補庫存的動作，拉貨動能有機會一路延伸到年底。

另外，國際發卡組織VISA、MASTER CARD都積極研究將指紋辨識導入信用卡技術，義隆也投入相關產品Smart Card，預估今年第四季可以量產，首波為大陸市場，而歐美也會在第四季進行送樣。

義隆將於今日參加證交所舉辦之第2季上市公司線上主題式業績發表會，屆時將會對下半年景氣、故產品線表現做出更明確說明。

(時報資訊)