數位政委唐鳳及行政院發言人丁怡銘上午接受【周玉蔻嗆新聞】訪問，

唐鳳表示，繼口罩地圖後，接下來還會推出「三倍券地圖」，讓民眾免於到處排隊。丁怡銘受訪時也說，振興三倍券，名稱是他想的。

行政院長蘇貞昌昨宣布推出「振興三倍券」，受到媒體關注，對於三倍券的發放，唐鳳及丁怡銘今天特別在廣播中提出說明，唐鳳表示，有鑑於過去口罩大排長龍，後來推出口罩地圖，能免於民眾到處排隊困擾，未來也會有「三倍券地圖」。

對於主持人發問，振興券跟振興三倍券有何不同，唐鳳解釋，主要是有很多廠商也推出振興券，現在在搜尋引擎上不一定找得到政府相關網站，但如果打三倍券就一定找得到。丁怡銘受訪時也說，三倍券的三倍是他想的。

此外，對於政治評論員李正皓批評，蘇貞昌甩鍋唐，說要唯唐鳳是問。丁怡銘說，這是行政院開會的哏，蘇揆常說，請唐鳳扮駭客，仔細推敲敏個漏洞，唐鳳就會答，我有問必答，接著蘇揆就會說，我唯妳是問。

丁怡銘說，他跟李正皓講，蘇揆跟唐鳳在調情，有時人家在調情時，不能憤怒，否則會失去姻緣。但主持人周玉蔻相當驚訝，說「蛤，蘇貞昌院長調唐鳳的情啊」。

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(中時 )