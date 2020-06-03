苗栗縣獅潭鄉公所推廣觀光，首度舉辦路跑活動，規畫7.5公里的健跑組、4.3公里的親子組，串聯鄉內景點與農產品宣傳獅潭特色，提案獲鄉民代表會同意，活動即日起開始報名，參加者不僅可獲得紀念衣、毛巾、成績證書等，沿途還有豐富的補給品及當季農產柑橘禮盒帶回家。

獅潭鄉有清新的空氣、宜人的氣候環境及仙境般的自然景觀，公所行銷在地農產與觀光，將於11月15日舉辦路跑活動，主題為「仙境路跑on way」，農業課表示，路跑活動選在柑橘盛產季節，鄉公所盼利用創新體育類活動，導入旅遊人潮趁勢推廣獅潭特色。

農業課長李淑敏表示，鄉公所第一次舉辦路跑活動，知名度尚未敞開，因此報名期間特別拉長，從即日起至9月15日或1000人額滿為止，親子組報名費350元、健跑組550元，起跑點位於獅潭鄉信仰中心義民廟前廣場，歡迎大家一起用雙腳認識獅潭。

路跑活動最引人關注的就是中繼站的補給品及參加禮，李淑敏指出，補給品主要以獅潭最有名的仙草為主，參賽除了可以獲得價值150元的柑橘禮盒或仙草禮盒，還加送獅潭美食70元抵用券，運動之餘好吃又好玩；報名請洽「獅潭。大小事。」臉書粉絲頁。

(中時 )