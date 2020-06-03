大陸人氣直播主「軒子巨2兔」臉蛋精緻、還有一雙修長美腿，會穿迷你裙、黑絲襪性感入鏡，頻道主要是「ASMR」以高敏麥克風收錄聲音刺激顱內高潮，而她經常製造例如摩擦絲襪、喘氣等銷魂聲音，被封為「ASMR第一女神」，然近日軒子巨2兔疑似因合約問題遭平台打壓，爆出平台高層約她深夜開房談合約，甚至早期鹹濕私密片被留出，檔案容量高達1000G，引發熱議。

軒子巨2兔上個月被發現直播間消失，她也急忙po文求援，還有閱覽人氣跟真實狀況不符的情況發生，而因她正值與平台續約的敏感時刻，粉絲不禁猜測因為談不攏，遭平台在數據上做了限制，甚至軒子巨2兔先前透露，前陣子談合約時，有平台高層要她到下榻的飯店房間談，且約定時間是深夜4點，她因為擔心人身安全而不敢前往。

而禍不單行，近期網路上突然瘋傳軒子巨2兔早期的私密影片，檔案裡充滿剛入行青澀的她，一臉邀魂甚至發出嬌喘，製作了ASMR短片，讓人不想歪都難，而這樣的不雅影音，竟有高達1000G的容量，讓她受到酸民攻擊，事實上，這不是軒子巨2兔第一次被爆黑料，2年前曾有自稱她助理的男子爆料她結過婚、生了一個女兒，然產後很快就離婚，之後都靠拿粉絲的斗內養吃軟飯的男朋友，引發非議。

(中時電子報)