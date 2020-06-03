美國總統川普1日在聖公會聖約翰教堂外拿著聖經拍照，但為了讓媒體拍照，卻動用警方以催淚瓦斯驅散附近的示威群眾，不僅川普在未經許可下赴教堂拍照引起華盛頓聖公會主教區主教芭德火大譴責，更有牧師透露，當警方在教堂清場時，連她也和示威群眾一同被趕走。

美國總統川普1日在聖公會聖約翰教堂外拿著聖經拍照，但為了讓媒體拍照，卻動用警方以催淚瓦斯驅散附近的示威群眾，引發眾怒。（路透社）

據《國會山莊》報導，牧師葛芭希在臉書上表示，在川普抵達聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）前，她與神學院學生一同從庭院被驅趕走，同時警方也動用催淚瓦斯，將整個拉法葉廣場（Lafayette Square）示威群眾驅散，好讓川普得以進入素有「總統教堂」之稱的聖約翰教堂。

美國總統川普1日在聖公會聖約翰教堂外拿著聖經拍照，但為了讓媒體拍照，卻動用警方以催淚瓦斯驅散附近的示威群眾，引發眾怒。

葛芭希表示，「我們確實從聖約翰教堂被趕走，而拉法葉廣場也充滿了濃濃催淚瓦斯，全副鎮暴裝的警察以『多發』閃光彈驅散示威者，我們被逼退起碼20呎後」。當她回到自己車上時，才得知原來正是川普要從聖約翰教堂外進入，「我被嚇到了，但不是因為催淚瓦斯的味道或者我仍有點咳嗽，而是警方動用武力只是為了讓總統拍照」。

葛芭希也說，聖約翰教堂庭院與拉法葉廣場已是今日人們的「聖地」，一個讓人得以喘息的地方，「如今那個男的只是為了廉價的政治目的，竟然把聖地變成了戰場」。

葛芭希也透露，直到執法人員驅散群眾前，她與至少20多位教徒在教堂和平地支持示威者們，並向他們提供水、餅乾與乾洗手液。在警方驅散人群後，華府特區1日晚間7點後即進入宵禁。

華盛頓聖公會主教區主教芭德（Mariann Edgar Budde）也對川普的不請自訪表示譴責，並稱總統未經過許可，就以轄區內的教堂為背景，「這不僅傳達了違背耶穌的教義，還有我們教堂所代表一切的訊息」。

(中時電子報)