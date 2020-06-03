IKEA桃園店7／22熄燈。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

隨著全台最大旗艦店落腳中壢青埔即將展店，陪伴桃園人走過15年的IKEA宜家家居桃園店，也將吹熄燈號，官方臉書粉絲專業2日晚間發出公告，將於7月22日走入歷史，由「鯊魚車長」開至下一站「青埔」，即日起舉辦拍照打卡的抽獎等活動，消息一出也讓民眾紛紛留言直呼捨不得。

IKEA宜家家居來台26年，其中桃園店位於桃園區中山路上，雖然是目前6家分店中，在台面積第二小的分店、僅約4000坪，但因位於鬧區、第一志願武陵高中對面，是不少桃園人採買家居飾品、吃瑞典美食、溜小孩、以及武陵人下課放風的好去處。

隨著IKEA取得青埔特定區1.38公頃地上權使用50年，在2018年與桃園市政府簽訂合作意向書，宣布投資60億元，在青埔高鐵特定區打造全台最大、最新的概念旗艦店，建造總樓地板面積21000坪、營業面積9000坪賣場，桃園店的去留問題一直引發熱議，尤其租期將至，今年初更頻傳吹熄燈號的聲浪，但官方都不願證實。

直到6月2日IKEA才正式在桃園店的官方臉書粉絲團宣布，將於7月22日熄燈，店內並設置鯊魚專區，由「當家網紅」鯊魚擔任車長，帶著大家前往青埔，邀請民眾拍照打卡，分享與桃園店的美好回憶，就有機會鯊魚玩偶免費帶回家。

消息一出網友紛紛留言直呼不捨，說「又是一個時代的眼淚」、「充滿我的青春回憶啊」、「再去吃最後的霜淇淋、瑞典肉丸吧」，也有人希望新的IKEA也能帶來滿滿的回憶。

勞動局也證實，IKEA近月在桃園大舉徵才，為青埔店招募客服、銷售人員、物流、餐廳、商品修復人才等，但桃園店店員何去何從並未說明，目前也未收到資遣通報，將主動前往了解。

(中時 )