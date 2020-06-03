新冠肺炎重創全球經濟，加速製造業對「智動化」升級需求。為協助我業者超前布局，外貿協會運用數位科技打造「台灣精品智慧機械線上展覽館」，展示50家60件工具機、精密零件、自動化以及電子製程設備等創新產品，並在6月2日正式上線，邀請8家業者現身說法，吸引超過15國138位記者以及210位買主上線參與。

這場由經濟部國際貿易局和外貿協會共同主辦的「台灣精品智慧機械線上記者會」，2日在南港展覽館一館3樓台灣精品館舉辦，邀來上銀(2049)、友嘉、所羅門(2359)、邁鑫、金豐、全鑫、東台(4526)、協鴻等8家台灣精品智慧機械代表企業，以線上直播方式向國際媒體及買主發表台灣的創新技術。

這次活動吸引來自歐洲(包括德、英、波、土、匈、保)、俄羅斯、日本、馬來西亞、印尼、印度、泰國、越南、菲律賓、台灣15國138位媒體記者以及超過210位買主線上出席。

重要媒體包括德國Industrie、dima、 industrielle automation，日本生產財、日本工業出版社、日本經濟新聞社，波蘭Mechanik、土耳其TIAD/TT Magazin、英國Machinery Market，匈牙利MM及TechMonitor，泰國Manufacturing Review、Modern Manufacturing，印度Industrial Automation、ＭＭ India等。

貿易局副局長李冠志向國際媒體推薦台灣智慧機械。他在致詞時指出，新冠疫情讓各國意識到產業升級與自動化的重要性，台灣具有堅實的精密機械技術及完整的ICT供應鏈，可提供整體智慧製造解決方案，是全球振興製造業的最佳夥伴。

主持人貿協秘書長葉明水表示，機械產業自動化及工業4.0是一個持續成長的趨勢，智慧製造可望在2025年達到3848億美元的市場規模，全球即將進入後疫情時代，各地產業也可望逐漸復甦。

他說本次記者會，台灣精品企業將在工業生產上的創新技術及解決方案，協助客戶進行產業升級，分享給全球製造業，協助客戶於後新冠時代滿足製造的需求。

全球經濟雖受疫情影響，但拜科技所賜，台灣仍可透過數位及網路，與各國的夥伴維持良好的關係，拉近台灣與目標客戶市場距離，從今年5月起貿協陸續推出各式線上活動，台灣精品線上虛擬館讓世界各地的買家隨時隨地可以看到最新產品，彌補客戶不能出門的需求。

(時報資訊)